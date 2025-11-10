鳳凰颱風逼近台灣，挾帶的雨勢恐造成各地積淹水等災情，今天（10日）國民黨宜蘭縣議員黃琤婷在議會質詢時指出，蘇澳溪分洪道工程從核定到視察已過去3年，仍未進入實質施工，以及羅東下水道長年倒灌積水等問題，呼籲縣府與中央重視。

黃琤婷表示，蘇澳溪分洪道工程在民國112年3月由中央核定，全額補助54億元，時任行政院長陳建仁也親自到場視察；113年11月行政院政務委員陳金德也再次南下關心進度，並承諾加速行政程序與招標，然而，1年過去，地方仍未見具體開工消息。

黃琤婷質疑，這項關鍵防洪工程從核定到視察，3年過去卻仍未進入實質施工階段，中央是否真的把民眾安全放在第一位？除了蘇澳，黃琤婷也提到，羅東鎮下水道問題同樣迫切。

她指出，羅東地勢西高東低，但現行下水道設計卻採相同管徑，導致東側難以承受西側匯集而來的雨水流量，每逢豪雨東側便成淹水熱區，南豪、南昌、羅莊、新群等里更因汙水管管徑偏小，時常發生汙水倒灌問題，居民向她陳情時更以「常常屋外下小雨，屋內有噴泉！」調侃長年受災的無奈。

蘇澳溪分洪道工程原本預算是54億元，因增加至75億元，縣府須提報修正計畫，縣府水利資源處長李岳儒表示，修正計畫已在今年3月提報行政院，希望中央能盡快核定。

羅東鎮下水道問題，李岳儒強調政府「一直有在做」。他表示，治水是系統性的工作，必須整合雨下水道、北水網及閘門操作三者同步完成，效果才會顯著。