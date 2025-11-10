法務部行政執行署士林分署在昨（9）日上午10點，於三軍總醫院西迴二樓大廳及戶外空間設立宣導攤位。士林分署配合三總舉辦的「永續三總，健康GO！」親山健行暨親子園遊會活動，向現場民眾推廣防詐資訊與行政執行知識。士林分署透過趣味闖關活動，提醒民眾依法履行公法上金錢給付義務。活動旨在提升民眾守護財產的警覺，並將法治與防詐知識融入日常生活。

士林分署在活動中特別規劃了結合「防詐」與「行政執行」的趣味闖關活動。民眾透過輕鬆有趣的互動，認識常見的詐騙手法與防範技巧，可謂「寓教於樂」。士林分署也藉此提醒民眾，應按時繳納法定應納款項，共同維護社會公義與法治秩序。

士林分署在現場推出了廣受歡迎的行政執行署吉祥物「拍寶」Q版防詐「除錯章」。攤位同時設置「Q版拍寶打卡框」，吸引許多熱情的民眾攜家帶眷上前合影。民眾將照片分享至社群平台，讓反詐與法治觀念透過網路「無遠弗屆」，持續擴散深化人心。

士林分署分署長吳廣莉表示，詐騙犯罪手法「日新月異」，唯有持續加強宣導與提升警覺，才能有效防範。吳廣莉強調，士林分署透過參與結合社區與家庭的活動，將法治與防詐知識融入日常生活。士林分署未來將持續以多元創新的方式推動宣導，攜手社會各界共同打造安全、安心的生活環境。