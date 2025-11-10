胡男與李男有債務糾紛，半夜跑去李男家討債未果，竟用紅漆在李男家鐵門寫下欠錢字樣，還把快乾膠灌入鑰匙孔內，凌晨4時李媽出門發現家門口被噴漆，報警後逮獲胡男，胡男依犯毀損他人物品罪，處有期徒刑3個月。

曾因洗錢案遭判有罪緩刑中的胡男，因與李男有金錢糾紛，去年3月中的凌晨1時許跑去李男家，隔著圍牆與李男溝通，並叫李男出來面對，但李男未開門，胡男嗆對方不要太誇張。天亮之後李男家門便出現紅漆寫欠錢字樣以及鑰匙孔被灌快乾膠。

李媽凌晨4時準備出門，赫然發現大門口出現紅字欠錢以及鑰匙孔被灌快乾膠，報警警方調閱監視器，發現一整夜只有胡男騎機車靠近李男住處。但胡男辯稱大半夜去找李男，是因為李男日夜顛倒，他到李家就發現門口被噴漆欠錢等字樣，李男欠這麼多人錢，只因為他是最後一個到場，就認為噴漆的是他，對他不公平。

不過法官調閱監視器畫面等證據，發現胡男凌晨1時許卻有騎機車到李家，並於房屋外滯留相當時間，到凌晨4時李媽發現住處鐵門遭破壞的時空來看，兩者顯然相當密接，且胡男在門口停留16分鐘，足夠讓他做完噴漆寫字、注入快乾膠等舉動，且檢視附近監視器畫面，可看到胡男多次往返李家與機車之間，明顯多次靠近李家門前，手臂上下擺動及揮舞，此舉動跟噴漆與注入快乾膠舉動相仿。

法官認為，胡男始終無法提出其至現場時李家已遭人噴漆寫字的相關證據，且胡男仍在緩刑期間，卻不知戒慎其行，犯後否認犯行，一再推託毀損犯行為他人所為，顯無意面對自己司法責任，自難認其犯後態度良好，依犯毀損他人物品罪，處有期徒刑3個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。