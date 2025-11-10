玉山金控10日召開法人說明會，法人聚焦玉山金合併三商壽議題，對於「為什麼是三商壽？」的提問，玉山金董事長黃男州表示， 三商擁有扎實的營業基礎，包括業務員 客戶等 都是未來發展很重要的基礎，且規模適中合併後繼續維持以銀行為主的金控，並看好未來綜效，包括與銀行保險通路合作，可發揮金控集團內的整合行銷。

玉山金控董事會日前通過合意併購三商美邦人壽，本案尚需股東會通過及主管機關審議核可後方為生效，併購完成後，玉山金的資產規模將突破新臺幣5.8兆元，躍升為第5大上市金控公司，建構具備銀行、保險、證券三大業務獲利引擎的金控平台。

黃男州表示，三商壽的資產規模、營收規模、通路規模均是最適合玉山的保險公司，玉山依照“Affordable, Reasonable, Manageable”的ARM三大原則審慎評估本次併購，確保此交易規模是玉山可負擔的、交易條件是合理的、未來經營發展是可管理的，對玉山的長期發展策略非常有價值。

海外布局方面，玉山銀行前三季海外分、子行獲利較同期成長4.9％，海外獲利佔銀行整體25.5％。玉山銀行持續深化海外布局，繼2000年設立洛杉磯分行後再度於北美設立新據點，今年10月美國達拉斯代表人辦事處開業，達拉斯為美國重要的金融重鎮，將有助於掌握在地商情，偕同洛杉磯分行提供顧客更即時、完善的金融服務，並進一步串聯臺灣及海外11個國家地區35個據點的服務平台，滿足顧客多元的跨境需求。

玉山銀行數位外匯交易活躍度亦持續提升，實動人數較去年同期成長16％。玉山銀行持續推動場景金融創新，攜手海外金融科技公司Cashmallow，首創推出「跨國無卡提款服務」，今年10月率先於泰國試辦上線，玉山銀行外幣存款戶可透過行動銀行App預約跨國無卡提款，於泰國匯商銀行(Siam Commercial Bank，SCB）ATM 提領泰銖現鈔，滿足旅遊小額資金需求，享受無斷點且便利的旅遊金融體驗。