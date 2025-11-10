游安順、林予晞、劉敬、大飛（吳志慶）、邵奕玫與張豐豪等同上哈林庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》。節目上，一道題目「老師可以要求學生罰站，不算體罰？」，讓眾家藝人回顧起過往慘痛的體罰經驗，游安順說自己曾「國中逃課就被扁腳底板」，讓哈林藉電影片名打趣說「你這在清代的學校，滿清十大學校吧？」，林予晞更分享「減痛」妙招。精彩節目將在11日晚間9時播出。

節目上，游安順還稱國中時代「老師用藤條抽」，一旁的大飛加碼說自己班上「距離60分越遠打越多下」。而甜美清秀，外型是「好學生款」的林予晞竟也被體罰過，但她也表示當時老師教鞭揮下來瞬間，「手要下去一下」，邊說邊笑著擺出縮手卸力好減輕疼痛的動作，讓哈林睜大眼說「妳也被打過啊？」。大飛、邵奕玫則都有被熱熔膠條打過，一旁林予晞看著大飛鞭甩動作也皺起眉頭，但這番「體驗」讓哈林問大飛說「這打起來是不是有點痛爽、痛爽？」，大飛聽了揮手說「沒有爽，只有痛！」。

林予晞（左起）、劉敬、邵奕玫登上公視益智節目《哈！真相大白了》。（公視提供）

哈林原先以為年輕一代就少了體罰，但沒想到曾是跆拳道校隊的劉敬也被揍過，他在節目上說到，當時教練曾拿根木棍「一揮就將蒼蠅打死」，因此那木棍被稱為「蒼蠅殺手」；隊員若有犯錯會被要求手腳撐地、抬起臀部，劉敬說「教練就會拿著蒼蠅殺手打屁股」，讓哈林聽了也瞠目直呼「哇！那家長可以接受？」，沒想到劉敬竟然笑說「家長都在旁邊」。

這道關於教育現場罰站的題目，6位藝人都選「╳」，卻沒想到答案公布竟是「○」，讓哈林笑說「全倒！」。節目上的法律專家、律師陳又新則提到藝人們「遭遇過的各種體罰、器具，現在絕對都不行」，他也說「目前教育部有明確規範出老師管教的方法，而『罰站』就是當中的一種，但也有年齡限制，太小的幼兒可能就不行」；陳又新進一步也說「罰站有時間限制，一次不能超過一堂課，而每天累計不能超過2小時」，讓哈林聽了點頭直說「原來也有這樣規範」。