緬甸國營媒體昨天（9日）報導，緬甸軍方正在克倫邦米瓦迪（Myawaddy）附近惡名昭彰的詐騙園區KK園區，拆除近150棟建築物。此次行動針對的是被外國人用於從事網路詐騙、賭博及其他犯罪活動的建築物。

綜合新加坡亞洲新聞台、泰國國家報等媒體報導，緬甸當局已拆除Kk園區148棟建築物中的101棟，剩餘48棟很快會拆除。緬甸國營媒體《全球緬甸新光報》（The Global New Light of Myanmar）最新報導，軍方在該園區發現148棟建築，包括1到9層樓的住宅、1棟4層樓的醫院，以及1棟兩層樓的卡拉OK大樓、商店、飯店、健身房、餐廳、KTV、SPA館、倉庫。該區域內還設有公園。

The military regime said Saturday it would demolish all 148 buildings inside the notorious KK Park cybercrime hub near the Thai-Myanmar border in Karen State, claiming it has so far demolished 101 buildings.



Read more: https://t.co/i0hXeZvhgS

(Photo: MOI) pic.twitter.com/PB9IFe5y4h — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) November 10, 2025

在來自美國、中國、南韓和泰國政府的壓力下，自今年1月30日以來，緬甸已在當地查獲並拘留1萬762名非法入境的外國人，其中大多數是經由泰國入境。當中9403人透過與相關國家的協調程序遣返，另有1359人正等待移交。據報導，這些外國人多數是透過泰國等邊境路線非法入境。上月緬甸軍方宣布突襲KK園區，查獲超過2000名詐騙分子，另有約1500人越境逃往泰國。

在戰亂不斷、管控鬆散的泰緬邊境地區，詐騙工廠如雨後春筍般興起，許多人被迫在這些園區從事針對全球網路使用者的愛情或商業詐騙，每年涉案金額高達數百億美元。許多人是被人口販運集團拐騙進入這些網路血汗工廠，但也有人自願進入，因為這些園區為犯罪頭目及高薪員工配備了奢華設施。

專家指出，軍政府的突襲行動可能是有限度、經過安排並刻意公開的行動，軍方意在國際壓力與利益之間取得平衡，回應國際社會要求打擊詐騙的呼聲，同時避免損失獲利。中國是緬甸軍政府的重要軍事支持者，分析人士指出，北京對涉及中國公民、規模龐大的詐騙活動日益感到憤怒。

觀察人士指出，若軍政府打擊太過嚴厲，將削弱其依賴的民兵組織的財源，這些民兵正是軍方在自2021年政變以來爆發的內戰中，倚重的重要盟友。今年2月，在中國主導的外交壓力下，約7000名詐騙工人被遣返回國的同時，泰國也啟動跨境網路封鎖，試圖切斷詐騙園區的通訊。據估，在泰緬邊界形成的龐大詐騙產業，可能有12萬人參與其中。