中颱鳳凰持續靠近台灣，中央氣象署今（10）日表示，預計會在17時30分發布海上颱風警報，明天（11日）上半天發布陸上颱風警報；氣象署指出，因鳳凰預測路徑發生改變，移動距離縮短，預估周三（12日）下午就會從嘉義、台南、高雄等地登陸。

中央氣象署表示，預計今日17時30分發布海警，明天白天發布陸警；原先預估登陸時間為周三深夜至周四凌晨，但因颱風北轉角度發生改變，路徑有所調整，登陸時間提前至周三下午至晚間，登陸地點又以嘉義縣、台南市及高雄市的可能性最高。

氣象署指出，鳳凰的中心目前已進入南海，由於該處氣象條件不適合颱風發展，強度將明顯減弱，接近台灣時很可能已降至輕颱等級，抵達台灣附近時受地形影響將持續減弱，很可能降至「熱帶性低氣壓」通過台灣，並持續減弱為溫帶氣旋往琉球方向移動。

氣象署提醒，今晚至明天白天，大台北地區、東部地區及恆春半島有局部豪雨機率，而隨著颱風北上，共伴效應影響會逐漸減弱；周三中南部、花東有局部大雨，北台灣會稍微趨緩；周四颱風遠離後，受東北季風影響，中部以北及宜蘭地區將持續降雨。