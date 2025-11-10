日本經濟產業省資源與能源廳於10月31日公布最新電力供需報告，預測 2026 年夏季東京地區電力供應將面臨「極為嚴峻」的挑戰。報告指出，東京地區的電力備轉容量率將在2026年8月降至僅0.9％，低於穩定供電所需的3％基準，恐成為近年來最嚴重的電力壓力期，住在東京民眾或旅日遊客，要格外當心。

日本能源廳分析，電力危機源於供給與需求兩方面的結構性問題。多座大型火力發電廠因維修而停機，加上其他機組同步休止，導致供給力將比2025 年同期減少約256萬千瓦；另一方面，氣候變遷引發的高溫與經濟活動成長，使東京電力需求增加約125 萬千瓦，整體供需惡化約 400 萬千瓦。

為避免供電中斷，資源能源廳計劃參考過往緊急措施，例如，公開招募約120萬千瓦的新供電能力，並加快臨時調度與增援措施，確保東京地區至少維持 3％的最低安全備轉率。

至於 2025 年冬季，能源廳預估全國電力供應尚可維持基本穩定，各區備轉率將維持 3％門檻，不過，部分地區僅有 4％ 餘裕，顯示供需壓力仍存。去年冬季日本的平均備轉率超過 10％，但今年因老舊機組報廢與設備故障頻傳，供給能力明顯下降。

此外，大型電力公司液化天然氣（LNG）庫存截至10 月下旬僅197萬噸，低於過去5年平均水準，增加了冬季供應的不確定性。日本政府表示，暫不會要求民眾強制節電，但若供應進一步惡化，將啟動緊急對策，並準備發布電力緊迫警報。

從中長期來看，日本電力系統正處於轉型期。隨著老化設備、低效率的燃煤電廠陸續退場，而新設的LNG發電廠則預計要到 2029 年後才陸續啟用，未來數年在夏、冬高峰期，恐長期面臨供需吃緊的風險。面對此局，日本政府也將持續評估短期靈活應對措施，並強化東北至東京、北海道至本州、中部至關西等主要電網建設，以防日本陷入全國性電力危機。