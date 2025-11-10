台南蔡姓商人3年前透過楊姓女子介紹，將一支價值293萬元勞力士名錶賣給楊女的黃姓男友，黃男僅付13萬元訂金，拿到錶後未付280萬元尾款即不見人，蔡男追討沒有下文，怒告楊女詐欺。法官認為楊女交易中並未取得任何財物或利益，且非交易當事人，判蔡姓商人敗訴，全案可上訴。

這宗名錶交易糾紛發生在民國111年4月25日下午，楊姓女子與她的黃姓男友，透過通訊軟體與蔡姓商人聯絡，黃要向蔡購買一只勞力士Daytona 116508 計時碼錶，雙方約定當晚在蔡男經營的酒吧交易，楊姓女子與她的黃姓男友偕同李姓鐘錶商一同前往，蔡男委由他的羅姓、林姓員工攜帶雙方議定的勞力士手錶前往。

經李姓鐘錶商協助鑑定確屬真品後，黃姓男子當場表示購買意願，並致電蔡男，稱願以新台幣293萬元購下，然因黃男與朋友是共同投資買錶，黃男提議先預付訂金，讓他將手錶帶至桃園供共同投資人鑑賞，若確定購買，再交付尾款。

蔡姓商人當下同意黃姓男子預付13萬元訂金後，將該只勞力士手錶帶走，日後再行交付尾款。即在電話中指示羅、林等2名員工，向黃男收取訂金13萬元後，交付該支勞力士手錶給黃姓男子。因黃男未付尾款280萬元，蔡男多次透過楊女聯繫黃男付錢皆無回應，始驚覺受騙，控告楊女與黃男涉及詐欺。

楊姓女子辯稱，他僅向蔡男詢問有何錶款，並未參與詐欺；蔡姓商人與黃男的糾紛，均與她無關，她從中介紹及代為聯絡，黃男造成蔡姓商人的損害，她並無賠償義務，況且她未在這項手錶交易中獲取任何利益，無須負責賠償。

法官認為，楊姓女子在這項名錶交易過程中並無積極促成，或做出任何吹虛黃男財力的行為，未獲得任何利益，也非交易當事人，蔡姓商人告她詐欺的罪證不足，駁回提告，仍可上訴。