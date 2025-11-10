很多民眾都很討厭路上亂開車的職業小黃計程車，因為很多職業駕駛都想停就停，甚至為了載客常大辣辣地停在馬路中央，明明是職業駕駛應該要更守規則，卻常常都是帶頭違法，而近日，在新北市樹林區，有名騎士就遇到離譜的事件，事後將行車紀錄器發到網路上，引發網友的熱議。

根據騎士上傳網路的畫面，這起事故時間發生在本月6日早上8時許，當時騎士行駛在樹林區千歲街上，前方有輛小黃計程車，在路口左轉千歲街61巷時，突然在路中央停下，隨後立即倒車，導致騎士根本來不及反應就被撞上，隨後這名年邁的小黃駕駛穿著拖鞋下車，然後關心一下騎士，並說車子又沒怎樣，明明發生車禍，卻一副不想負責的樣子，但騎士想說沒怎樣就算了。

騎士發文表示「我跟前方計程車同時左轉，沒想到路口沒有其他人與車，他卻突然倒退，我想說前土除一點點掉漆，就沒想那麼多了，我是不是對司機太好了。」

而網友們看到這段影片後，大家紛紛留言表示：「大盾前土除換新報個5000好了」、「我也遇過類似情形，馬路正中間倒車」、「以後遇到還是報警比較好！」、「很討厭這種職業駕駛！」、「沒事倒車是哪招？」、「看到拖鞋就昏了！」、「很明顯是車主車！」、「黃色…..垃圾！」、「有道歉已經不錯了！很多不認錯的」。