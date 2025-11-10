台達電挾電源與散熱技術優勢，成為各大CSP廠AI資料中心軍備下的大贏家，無畏10月工作天數少，在AI伺服器電源及液冷散熱產品出貨暢旺下，台達電114年10月合併營業收入為573.84億元，月增0.6%，年增47.8%，再創單月歷史新高。

就四大事業範疇來看，電源及零組件約佔台達營收46%，基礎設施約佔42%，自動化約佔7%，交通約佔5%。

台達114年前10月合併營收為4506.56億元，年成長30.3%。

AI資料中心需電孔急，美系CSP大廠積極攜手台達測試800VDC電源產品，目前台達800VDC產品已準備就緒，預計最快2026年下半年可以開始出貨。

受惠於AI資料中心需求強勁，今年前3季AI伺服器電源營收佔比約23%，散熱相關營收佔比約11%，由於各大CSP廠AI相關資本支出持續增加，台達認為，2026年整年看起來還是好的。

鄭平表示，今年第4季及2026年第1季營運都蠻樂觀的，客戶需求蠻明確的，目前AI伺服器電源及液冷散熱產能吃緊，尤其是泰國與美國產能都非常緊，我們正積極擴建泰國廠及美國廠產能，今年底泰國廠有3座新廠加入，美國廠產能亦逐漸提升，不過美國產能可能要兩年後新的大廠開出後才會有大的提升。