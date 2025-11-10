新竹縣政府規畫今年起將逐年更換全縣各國中小課桌椅為可調式課桌椅，民進黨新竹市議員劉康彥10日在市議會質詢時也關心竹市學生的課桌椅議題，希望竹市府也能汰換符合人體工學的課桌椅，另，生生喝鮮乳政策也應照顧到每位孩子。

劉康彥指出，唸國中小的孩子，1天有近1／3的時間都待在學校，發育期間使用的桌椅，有無符合人體工學，材質是否符合國家認證，是家長非常關心的議題。

劉康彥說，如果孩子長時間坐姿不正確，可能導致近視、駝背、脊椎側彎，嚴重影響孩子的學習，雖然去年市府補助124萬提供南寮、竹蓮、茄苳、內湖國小部分汰換課桌椅，但還是傳統木製的樣式。

他建議市府應逐年編列經費，全面汰換全市國中小的課桌椅，改為可配合身高體型的可調整式桌椅，讓孩子在關鍵的發育期間能坐得舒適、健康成長，提高學習的專注力。

另，為落實生生喝鮮乳，新竹市政府明年共編列9000萬元，造福4萬8000位、年滿2歲至12歲的孩子，每個月可透過「新竹通」APP或數位卡免費兌換4次鮮乳或豆漿，且發放時間包括寒暑假。

劉康彥指出，只要能提升孩子健康營養的福利政策，應長期推動，只要符合年齡者人人有獎，不區分就讀公、私立或沒有就讀幼兒園，以及申請在家自學的孩子，權益應該被保障。

至於兌換管道，劉康彥建議以4大便利超商或全聯等相對方便普及的通路為主，減少學校行政負擔，也讓孩子自由選擇兌換時間，對於隔代教養或有數位落差，難透過電子方式兌換的個案，劉康彥也強調應專案協助，不漏掉任何一位孩子。

市府教育處指出，目前各校課桌椅款式及規格，均由學校依據實際需求與學生身心發展階段評估與採購，以符合不同年齡層學童的使用需求。有關議員所建議的「可調整式課桌椅」，市府將尊重專業評估，並責請學校於課桌椅汰換更新計畫中列入參考。

教育處表示，課桌椅是學生每天使用頻率最高的設施設備之一，市府除持續編列預算補助學校汰換老舊課桌椅外，亦積極爭取中央補助與運用地方自籌經費共同推動。

自112年至今已核定補助22校次完成課桌椅更新汰換；另為因應113及114學年度國高中增班需求，市府亦補助20校次的1年級普通班增班經費逾4122萬元，協助學校進行空間調整及設施設備添購（含課桌椅），確保新設班級具備完善、安全的學習條件。

「生生喝鮮乳」政策相關作業目前正全力準備中，未來寒暑假期間也將持續提供，讓學生的營養不中斷。未來將採每周發放1次的方式，兌換將研擬以新竹通APP載具或卡片兌換，目前系統正在建置中，會規劃以最便利、最直覺的方式讓家長及照顧者使用。

此外，考量有部分家庭照顧者沒有智慧型手機，教育處也研擬提供「數位卡」做為另一種兌換方式，確保每位學生都能順利領取。