網紅賓賓哥今（10）正式向臺灣新北地方法院提出訴狀，控告圤智雨聯合多名主對他實施了長達半年的持續性攻擊。賓賓哥指出，他們一系列行為不僅嚴重損害了個人聲譽與合法權益，更擾亂了網路空間秩序，涉嫌透過直播散布不實指控、捏造不雅影像與對話紀錄，並以電話方式恐嚇、勒索要求賓賓哥支付7位數金額。

在這段期間，賓賓哥多次於深夜接到匿名威脅電話，內容包含「強行帶走」、「關進狗籠」等言語逼迫他出面協調，「涉案者甚至到我所屬佛堂門口直播叫囂，直接在鏡頭前放話要我去死」。

其中一通電話中，對方自稱圤智雨的主管，聲稱握有「8個錄音檔和不雅照」，並要求賓賓哥在12日前支付7位數金額否則公開。 賓賓哥強調，「我沒有任何見不得人的事，選擇把所有證據交由法律處理今天站出來，不只是為了自己。我要讓所有被網路暴力過、被威脅過、被造謠過的人知道，沉默只會讓惡愈加放肆。面對遏止歪風 一切交由司法，依法究責、絕不和解」。