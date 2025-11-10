針對興達港臨時拆船廠，國民黨議員李亞築怒批「旗津人不要，為什麼茄萣人就要？」要求市府表態拒絕。（摘自高市議會網站）

中央日前拍板高雄興達海基海洋產業專區轉型為臨時拆船廠，但疑先斬後奏，地方毫不知情，引發藍綠齊轟。民進黨市議員邱俊憲今（10）日質疑未先辦地方說明會，資訊不透明強逼居民接受高汙染產業；國民黨議員李亞築怒批「旗津人不要，為什麼茄萣人就要？」要求市府表態拒絕。對此，海洋局長石慶豐認了疏漏，允將加強與地方溝通，搜集民意向中央反映。

據了解，旗津區3家修造船廠因噪音、汙水及垃圾問題遭居民抗議，今年5月起停工至10月，導致前鎮遠洋漁港目前停放近百艘等待拆解的老舊漁船。為解決燃眉之急，行政院上月核定將興達海基7000多平方公尺的海洋產業專區設為臨時拆船廠，預計2027年完成67艘漁船拆解。

邱俊憲今質詢時指出，茄萣居民數10年前就曾因中央評估在興達規畫拆船區而強烈反對，如今中央「直接」核定卻未事前說明時程和影響，等同強逼當地接受高汙染行業。他警告，「土石方之亂已遭北高雄民眾反對，市府憑什麼認為拆船業能直接進入興達港？」未來恐遇更激烈抗爭。

李亞築則痛批，拆船造成的噪音、粉塵、油汙等汙染已讓旗津居民無法接受，今年5月甚至發生拆船失火事件，中央卻執意以專案方式將拆船移至茄萣，省略環評和監督機制。

李亞築強調，興達海基原為風力發電場，轉做高汙染產業應經過用地變更和更嚴格審查，「旗津不能做，難道茄萣就可以做嗎？」她呼籲，高市府應站在人民立場，擋在第一線表態拒絕。

對此，石慶豐答詢時指出，中央漁業署和能源署經評估後，核定將已未使用的興達海基海洋產業專區轉作臨時性拆船基地，而高市府目前僅與當地漁會溝通，未直接向民眾說明拆船作業影響，「這個部分我們疏漏了」。至於臨時拆船廠初步以港內16艘廢棄船舶為主，拆完即不再使用該區；後續將持續加強溝通，並將地方意見向中央漁業署表達。