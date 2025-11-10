鳳凰颱風來襲，根據中央氣象署評估，以未來120小時颱風暴風侵襲機率，台灣本島縣市都已突破50%，南部縣市則逼近9成，預估鳳凰颱風周三（12日）下半天將從台灣南部地區登陸，一路掃到東北，全台都可能受到暴風襲擊。

氣象署最新資料顯示，各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率，南部縣市首當其衝，高雄市、台南市最高，都是89%，其次屏東縣88%，嘉義縣市為84%。台中以南地區都有70%以上，雲林縣80%，台東縣78%，南投縣76%，恆春半島75%，花蓮縣73%，離島澎湖縣也有77%。

鳳凰颱風120小時內暴風侵襲率，南部縣市逼近9成。（氣象署）

氣象署表示，鳳凰持續逼近，預估今日17時30分發布海警，明天白天發布陸警；原先預估登陸時間為周三深夜至周四凌晨，但因颱風北轉角度發生改變，路徑有所調整，登陸時間提前至周三下午至晚間，登陸地點又以嘉義縣、台南市及高雄市的可能性最高。

氣象署也發布豪雨特報，颱風外圍環流及東北季風影響，今日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北(汐止區)、宜蘭、花蓮地區、大台北山區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。