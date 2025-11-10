檢調偵辦三顧、樂迦公司指控再生緣細胞（超基因）生技公司竊取營業秘密案，自清揪出調查官劉錦勳竟將內部鑑識報告偵查秘密提供三顧提告，同步搜索劉錦勳、三顧副董事長陳宗基並移送法辦；再生緣（超基因）今（10）日發出聲明，感謝檢調破釜沉舟、還原事實，重塑司法公正形象，給人民信任司法之勇氣。

再生緣（超基因）聲明強調，根據監察院的調查糾正報告及檢調的自清專案，顯示三顧及樂迦公司當初指控再生緣（超基因）竊取營業秘密，均屬誣陷及羅織罪名；檢調勇於揪出內部不法調查官，讓人民重拾對司法之信任，令人感佩。再生緣（超基因）亦認為此次檢調偵辦部分恐怕僅為冰山一角，背後尚有未被揭露之動機與利益連結，希望檢調繼續深入調查，讓真相徹底攤在陽光下。

聲明指出，台北地檢署今年10月22日指揮調查局兵分13路，搜索調查局台北市調查處中正站前組長劉錦勳、三顧副董事長陳宗基、三顧與樂迦公司等處所，約談多人偵辦。再生緣（超基因）相信，程序往前一日，真相即近一日，司法終將還原事實。

關於三顧、樂迦先前指控再生緣（超基因）「竊取營業秘密」，台北地檢署已於今年2月27日為不起訴處分，認定沒有任何營業秘密外洩或帶入再生緣（超基因）。監察院亦於今年7月1日調查報告明確記載，「調查局就營業秘密部分並未立案」，足見三顧、樂迦對再生緣（超基因）相關指控均與事實不符。

聲明指出，本案之所以演變至今日局面，肇因於調查局受理與立案流程顯有重大瑕疵，調查官劉錦勳竟將內部數位鑑識報告交予三顧公司作為提告素材，背離偵查中立原則，破壞程序正義。檢調展開自清專案，經搜索移送複訊，檢察官諭令劉錦勳交保30萬元。

深感遺憾的是，司法公權力原應守中立依法行使，卻在本案初期被錯誤資訊與失衡來源導入程序；且該調查官與陳宗基經常飲宴，致使國家調查機關客觀上淪為特定企業攻擊正派經營者之工具，形同打手戕害司法公信力，民主法治社會豈能容忍此種偏離法治之行為，監察院已提出糾正。媒體過往所稱再生緣（超基因）涉「非法取得營業秘密」或「義大前醫學院副院長楊智惠教授攜營業秘密入職」等說法，均與司法調查結果不符。

再生緣（超基因）強調，公司一貫以專業誠信與研發實證為核心，即便遭無端攻擊仍持續專注本業；再生緣(超基因)亦同時對長期支持之客戶與媒體表達感謝之意，也期待司法終於釐清真相，讓事實回歸證據，使產業回到正軌。