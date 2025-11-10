周一南韓KOSPI指數收盤上漲119.48點或3.02%，為4073.24點。交易量維適中的3.34億股，總成交金額為16.5兆韓元(約新台幣3604億元)。

外資賣超1550億韓元的本地股票，散戶也賣超，機構投資人則買超1.3兆韓元。

上周由於投資人擔心AI泡沫化，股市大跌。現在投資人開始逢低買進。

投資人也說，希望政府提議的股息稅改革，能鼓勵上市公司派發股息，並提振股市。此前一個報導指出，政府和執政黨在週日同意，推動降低股息稅的最高稅率，從之前提議的最高稅率35%再降低。

Mirae資產證券分析師Seo Sang-young說，在股東回報增加的預期下，券商、保險公司和控股公司引領了整體的上漲。

此外新聞報導指出，美國政府停擺的情況可能很快地就會結束，因為一些民主黨人同意支持重啟開放。

金融股普遍上揚，KB金融升4.28%，新韓金融(Shinhan Financial)上漲1.81%。

SK集團旗下的投資公司、持有SK海力士20%股份的SK Square上漲3.94%。

科技巨頭三星電子上漲2.76%，至10,06萬韓元；SK海力士上漲 4.48%，至60.6萬韓元。