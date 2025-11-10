房價居高不下，近一年台北市12行政區預售屋平均單價僅剩萬華區還在百萬以下，不過每坪98.6萬元距百萬也僅一步之遙，各屋齡層中，屋齡10年內的成屋也僅四個行政區區未及百萬，不過屋齡30年以上的老屋則有一半行政區均單價未及7字頭，北投、萬華、文山三區還在5字頭，房仲業者指出，台北屋新舊房屋價差明顯，地段佳、價格親民的中古屋反成為熱門選項之一。

統計顯示，近一年台北市12行政區中預售屋單價最高的大安區，達每坪171.5萬元，同屬蛋黃區的松山、信義也在每坪150萬元以上，經過近年房價上漲，台北市預售屋百萬單價已成為普遍現象，過去蛋白區房價百萬天花板，如今已成地板價，目前僅剩萬華區還未達百萬。

而屋齡10年內的新屋，價格普遍也逼近百萬，房價最高的大安區每坪144.2萬元，有八個行政區房價達每坪百萬；屋齡10～30年的中古屋仍以大安區每坪124.8萬元最高，信義及中正區也突破百萬。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市核心蛋黃區素地稀缺、剛需強勁，新案多為高價住宅，房價屢屢突破天花板，屋齡10年以內新成屋價格雖低於預售屋，但也普遍逼近百萬，僅有外圍生活圈或早期開發區域房價還在百萬以下，新屋整體價格水準已與預售市場差距縮小。

在新案供給有限且價格門檻高的情況下，地段佳、價格親民的中古屋反成為熱門選擇，屋齡10至30年單價多介於60至100萬元之間，屋齡30年以上住宅價格僅約預售屋的五至六成，蛋白區的文山每坪53.3萬元、北投54萬元、萬華56.1萬元。

這些價格較低的老屋多位於成熟生活圈，近年都更危老盛行，具備翻新潛力，加上中古屋坪效表現上往往更佳，高房價時代吸引預算有限的購屋族。