大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋立案調查，大陸官媒《央視》昨（9）日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，當中引用專家觀點，稱可透過國際刑警組織等，對沈展開全球抓捕。對此，前立委郭正亮指出，沈伯洋若被控違反《反分裂國家法》，由於偏向政治犯性質，很多國家不會配合引渡，所以重點是「有沒有其他的一般刑事犯罪」，如果有，沈就麻煩大了，因為很多國家就會配合。

針對《央視》製作的起底影片，沈伯洋昨天反批，《央視》該影片充滿造謠，別妄想用羅織罪名方式，把手伸入台灣，警政署昨天也明確表示，台灣的言論自由受到憲法保障，將會以最嚴謹的態度來維護國民的安全以及尊嚴，以確保國人不因為自身的言論或政治立場，而受到跨國的威脅。

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，大陸這波行動應非只針對台獨，因為有許多民進黨人士也主張台獨，但卻只有沈伯洋被立案調查，沈會被特別設定，可能是因其與美國之間的連結，如沈曾被新黨台北市議員侯漢廷指控，其創辦的黑熊學院曾獲得索羅斯「開放社會基金會」贊助。

郭正亮接著說，大陸接下來的動作可能會是缺席審判、作出判決，接著向國際刑警組織發布全球通緝，沈伯洋可能因此陷入進退兩難的情況。他解釋，若沈伯洋被控違反《反分裂國家法》，這會偏向政治犯性質，很多國家不會配合引渡，因此，重點是「有沒有其他的一般刑事犯罪」，如果真的有，沈就麻煩大了，因為很多國家就會配合引渡。