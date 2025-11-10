中央銀行宣布將於民國117年發行第七版新台幣，並強調新版設計將納入「公民參與」與「多元文化意象」。新北市議員陳偉杰今（10）日呼籲，新北市政府應主動爭取，成立「國幣改版新北意象爭取專案小組」，讓代表新北的「淡江大橋結合淡水夕照」及象徵人道精神的「馬偕博士」意象登上新版國幣。新北市長侯友宜回應，會跟單位做充分反應。

陳偉杰表示，淡水夕照不僅是全台最具代表性的景觀，更是台灣歷史與現代交會的象徵。從紅毛城到淡水河口的金色餘暉，見證了貿易、傳教與文化融合的歷史脈絡；如今再加上世界獨一無二的淡江大橋，更象徵新北市從傳統走向現代的轉型。並強調代表台灣的地標，不應該永遠只有台北101。新北有文化、有故事，也有資格成為國幣的主視覺。

此外，陳偉杰特別提到馬偕博士在淡水開啟教育與醫療現代化的歷史貢獻，主張馬偕博士象徵的跨文化理解與人道精神，正是新台幣應展現的價值意象。他建議市府成立「國幣改版新北意象爭取專案小組」，跨局處整合文化、觀光與設計資源，並公開徵求「新版國幣新北主視覺」設計，讓市民與專業團隊共同參與，讓世界看到新北的美與精神。

侯友宜回覆，淡江大橋是國際級全世界最大的單塔不對稱吊橋，結合最美麗的淡水暮色，絕對支持最具代表性的新北意象爭取登上國幣設計。馬偕博士的人道關懷精神值得尊敬，會將相關意見整合提供中央參考。