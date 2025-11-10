今年10月因大陸十一長假與台灣中秋、國慶及光復節三大連休假期，福貞品牌客戶已提前於9月啟動拉貨，加上大陸快速消費品市場整體銷售額增長放緩，使10月合併營收動能平緩，然陝西廠主力客戶下單狀況漸次符合公司預期加上永定廠客戶灌裝代工訂單已滿載，前10月合併營收73.61億元，年增率3.89%。
為強化公司營運體質，福貞近年來積極擴增產線，並持續優化各廠產能利用率及優化生產流程，以期實現邊際效益最大化，惟大陸終端消費市場價格競爭激烈，福貞將持續優化單位生產成本，以期營運逐步回穩。
福貞-KY(8411)2025(今)年第3季合併營收達24.33億元，季增13.28％、年增7.28％，受惠產能利用率較第2季提升，且逐步降低財務成本，得以減緩產品組合改變與匯率波動的影響，稅後淨損0.15億元，較上季改善0.34億元、較去年同期改善1.54億元。前3季稅後淨損1.94億元，每股虧損0.89元。
