晶華國際酒店股份有限公司（2707）今日召開董事會，通過2025年第三季財務報表。2025年第三季每股盈餘（EPS）為2.33元，較去年同期的1.74元增加0.59元，約33.91%，累計前三季每股盈餘（EPS）為7.93元，比去年同期的7.39元，增加0.54元，約7.31%。合併總營收為50.05億元，較去年同期的45.83億元增加4.22億元、約9.22%。歸屬於母公司業主淨利為10.10億元，比去年同期增加0.68億元、約7.25%。

今日同時公布10月份營收報告，由於中秋、國慶與光復節等三檔連假加持、各館住房業績均向上攀升，餐飲則有中秋月餅禮盒業績進帳，集團合併總營收達到5.38億元，較去年同期成長12.2%，累計1至10月份合併總營收來到55.43億元，較去年同期成長9.44%。

展望後市，年度觀光盛會ITF台北國際旅展有望為集團帶來1.5億元收入，創下歷年來旅展業績的新高，各品牌飯店餐券熱銷，首賣便創下佳績的集團各品牌通用住宿券，將為各酒店第四季以及明年上半年的餐飲和住房業績創造強勢營運動能。