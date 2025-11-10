中華隊與韓國隊增設官方應援區。（圖／經典賽購票官網）

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打，主辦單位近日公布最新票務與應援席規劃。除了地主日本隊外，中華隊與韓國隊也將首度設立「官方應援區」，球迷可在比賽中起立加油，體驗更熱血的現場氛圍。

本屆賽事部分預賽與複賽將在東京巨蛋舉行。為呼應台、韓球迷熱衷的應援文化，主辦方特別規劃專屬加油區。日本隊比賽時，官方應援團將位於右外野看台；而3月6日中華隊對日本的焦點之戰，中華隊應援區則設於左外野部分區域。

若為中華隊或韓國隊主場應援的場次，球場內一、三壘側的「指定席A」與「指定席B」部分座位也將劃為應援席，官方應援團將進駐內野區，讓球迷能更近距離吶喊助威。這樣的安排讓亞洲三強的加油文化能首次在國際舞台上正面交鋒，為經典賽增添更多看點。

隨著賽事臨近，主辦單位也因應熱烈的購票需求，擴大座位開放範圍。除日本隊的4場賽事外，其餘6場預賽將增設外野指定席與內野第2層看台。售票時程部分，日職會員可自11月10日起參與抽選預購，12月起開放Lawson Ticket會員搶票，全面開賣則定於2026年1月15日。

中華隊今年初成功晉級會內賽，確定由「龍貓」曾豪駒續任總教練，並延續12強奪冠班底籌組教練團。球隊預計12月公布集訓名單，春節後將赴日本與日職球團進行熱身交流賽，積極備戰經典賽。

根據官方賽程，中華隊分在C組，將於3月5日至8日連續對戰澳洲、日本、捷克與韓國四支球隊，沒有休兵日。隨著官方應援區設置與座位擴增，球迷將能以最熱烈的方式為中華隊加油，見證中華隊挑戰晉級複賽的關鍵時刻。