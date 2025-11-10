2026年桃園市長之戰近日成話題，其中現任市長張善政代表藍營爭取連任沒問題，綠營撲朔迷離，雖傳出屬於民進黨正國會派系的綠委王義川可能參戰，但目但前勤跑基層的總統府副祕書長何志偉更被視為「奇兵」。近來何志偉已勤走基層一段時日，不但有「小雞」議員掛出何志偉選市長的看板力挺，長年在桃園市經營的民眾黨社會發展部主任張清俊也透露，自己跑地方行程的時候沒看到民進黨王義川，「反而是常常看到總統府副祕書長何志偉」。

張善政2022年市長選舉大贏對手近13萬票，成功從鄭文燦手中讓桃園「重回藍天」，2024年再下一城，揮出6席藍委全壘打，加上今年桃園6藍委全挺過罷免危機，被視為3戰3勝，幾乎確定再次代表藍營參選2026年市長連任。

民進黨方面，自「前桃園王」鄭文燦被團滅後，聲勢大減，目前針對桃園市長選戰尚無確定人選，不過，近來何志偉走動勤快，常陪同或代表賴清德總統下鄉，也有「小雞」議員率先掛出「何志偉選市長」看板力挺。而何志偉日前也已鬆口「若有機會定將全力以赴」。

至於在地人怎麼看？綠委王義川雖被傳出可能參選桃圖市長，但「活動力」似乎不足。民眾黨社會發展部主任張清俊上月接受廣播節目《POP大國民》專訪時被問到，「有看到王義川在桃園基層走跳嗎？」張回應，有看到王義川在青埔設立服務處，但「跑地方行程的時候，目前沒有看到王義川」，且他在個人地方行程中「反而是有看到何志偉」，也有看到有市議員拉布條，支持何志偉選桃園市長。張清俊表示，何志偉有說代表總統府在宗教這一塊經營，地方上很多公部門、市府辦的活動，他（何志偉）有空都會在。

國民黨桃園市議員凌濤日前在《觀點芹爆戰》節目中也說，何志偉有一些在地議員支持，他們覺得何志偉家族是有資源的，他最近也在跑宮廟。凌濤透露，正國會的人則對王義川的出線很悲觀，他們現在也覺得是何志偉。