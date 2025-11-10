雲林縣斗南鎮善功橋改建工程已於今年9月1日正式開工施作，但施工期間民眾反映橋邊排水系統不足、道路與農田同高，遇豪大雨極易淹積水，雲林縣長張麗善10日現勘，對於地方建議引道延長、增設側溝及橫向排水等改善措施，決定追加1100餘萬元經費，全面提升排水防洪與交通安全效能。

善功橋跨越石牛溪，民國81年由嘉邑行善團興建，為烏瓦磘地區重要聯外橋梁及交通樞紐。該橋梁因高度不足、落墩數量過多，影響通水斷面，地方不斷反映重建改善。最後由縣府向中央爭取1.1億多元補助款，加上自籌4000多萬元配合款共1.53億多元進行改建。

目前善功橋改建工程順利進行中，不過當地居民透過縣議員蔡東富、斗南鎮代會副主席黃藏諒等人向縣府陳情，指善功橋銜接雲185-1道路與周邊農田高程相近，加上排水系統不足，逢豪雨即積淹水，影響居民出入安全及農作物生長，建議縣府於橋梁改建時一併改善。

張麗善表示，善功橋改建核心目標為全面提升當地交通安全與防洪排水功能。縣府接獲民眾反映，交通工務局立即評估可行方案，規畫將引道長度由原100公尺延長至315公尺，並提高銜接道路高程，同時增設側溝與橫向排水系統，讓雨水順利排入石牛溪。另兩側農田出入口也將同步改善，以便利耕作與通行。

針對地方建議徵收善功橋旁信義育幼院畸零地，以確保橋梁引道通行安全，張麗善提到，縣府會納入後續評估與考量，持續完善當地交通及防洪安全。

蔡東富指出，善功橋引道與銜接道路的改善，攸關烏瓦磘與將軍崙地區居民的交通便利與生活安全。感謝縣府積極回應地方需求，推動改善工程，保障居民、學童與長輩出入安全，並讓農作物免於淹水威脅。