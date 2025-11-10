勁豐今年第三季營收4.92億元，季減2.02%、年減18.81%，不過獲利受到匯率趨勢的正面調節，公司受惠於新台幣兌美元走貶趨勢，使得第三季淨利益挹注，勁豐今年第三季基本每股盈餘為1.67元，創下四個季度新高水準。

面對全球總體經濟不確定性及訂單需求趨於審慎，儘管勁豐營收規模有所收斂，但公司在產品組合優化上展現成效，使得累計前三季的合併毛利率約為33%，優於去年同期，凸顯公司在核心競爭力與利潤結構上的強大優勢。透過優異的成本管理及高附加價值產品組合的支撐，勁豐前三季營運穩健，累計114年1至9月合併稅後淨利為2.15億元，年減28.27%，基本每股盈餘(EPS)達3.59元，低於去年同期的5.01元。

勁豐同步公布單月營收，公司今年10月營收1.73億元，年減21.72%、仍月增4.71%，創下今年度單月第三高；前10月營收17.08億元，年減11.37%，主因受到全球總體經濟不確定性及訂單需求趨於審慎影響。

勁豐公司產品線以醫用觸控顯示器為營收核心，累計占比達50.63%；此外，嵌入式控制系統亦穩定貢獻30.30%，顯示勁豐電子持續深耕專業應用領域，穩固營運基石。

勁豐在醫療、工業及特殊應用等利基市場的技術優勢不變。展望未來，勁豐將持續優化產品組合，提高高毛利、高規格產品的出貨比重，以對抗整體需求趨緩的壓力；同時積極投入研發，深化利基市場應用，並嚴格控制費用支出與匯率風險，實現長期穩定的成長。