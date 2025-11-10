據《界面新聞》報導，中國可回收火箭「朱雀三號」將於11月中下旬首飛。在此之前，大陸國內尚未有一款可回收火箭完成過發射任務。朱雀三號有望成為中國第一款投入運營的可回收運載火箭。目前，朱雀三號已進入首飛關鍵準備階段，近日首飛箭順利完成加注燃料、合練及靜態點火試驗，為正式入軌發射及一級回收開展各項準備。《界面新聞》還瞭解到，11月中旬，「朱雀二號」還會執行發射任務。

朱雀三號是全球首款全不鏽鋼液氧甲烷火箭，「不鏽鋼＋甲烷」的組合更注重複使用壽命和未來可擴展性，這一設計與SpaceX的「星艦」在技術路線相近。而從發射成本上，朱雀三號與獵鷹9號對標，其目標是將成本降至每公斤2萬元人字幣以內，基本與獵鷹9號（約為3000美元／公斤）相當。

這款火箭也引起了馬斯克的強烈關注。馬斯克近期在社交平台稱：「朱雀三號融合了獵鷹9號架構與星艦部分特性，具備挑戰現有可複用火箭市場格局的潛力，如果一切順利，（朱雀三號）可能會在5年內超過『獵鷹』。」

朱雀三號為藍箭航天旗下火箭，成立於2015年。天眼查數據顯示，公司前五大股東包括廣州碧藍企業管理合伙企業（有限合伙）（持股18.48％）、淮安天繪科技信息諮詢中心（有限合伙）（持股16.41％）、淮安藍箭企業管理合伙企業（有限合伙）（持股15.14％）、張昌武（持股13.88％）、共青城創想藍箭投資管理合伙企業（有限合伙）（持股11.75％）。

在中國「星多箭少」的背景下，朱雀三號的關鍵首飛將揭示了火箭複用的可行性，為中國「星鏈」急迫追趕補上了關鍵一環，蓄勢待發的規模化星座組網計劃，也將按下啓動鍵。

《界面新聞》此前報導，截止2025年8月，星鏈（Starlink）已發射8926顆衛星，今年年底前即可發射12000顆衛星。

中國衛星通信的主力軍則是中國星網的GW星座和上海垣信的千帆星座，但由於火箭發射成本等原因，目前兩家公司發射衛星都還不足100顆。

中國星網的組網發射此前先後由長征五號、長征八號等火箭發射衛星，但「國家隊」火箭的成本優勢並不明顯。大陸國內商業火箭的突破有望優化發射成本、破解運力瓶頸。

為了對標SpcaeX星箭一體化路線，藍箭航天同時佈局了大型星座建設。其控股的鴻擎科技規劃了10000顆衛星的星座，這是中國繼GW星座、千帆星座後的第三個大型星座計劃，也是首個由民營公司投建的大型星座。

根據天眼查，鴻擎科技股東包括劉芯源、海南洋浦潛淵天擎私募基金合伙企業（有限合伙）、馬鞍山科威基石股權投資合伙企業（有限合伙）、廣東通宇通訊股份有限公司、天津華成智飛創業投資合伙企業（有限合伙）等。

鴻擎科技的核心產品可堆疊平板衛星，已形成多個衛星平台型譜，並成為大陸國家核心衛星互聯網運營商的重要供應商，旗下衛星平台的核心單機產品「金烏-200」霍爾電推進系統打破了多項國內紀錄，進一步推動了中國衛星互聯網低成本建設發展。

藍箭航天聯合鴻擎科技將形成星箭協同能力，在火箭和衛星研發、生產製造、總裝總測等多個環節上實現全業務鏈條的深度協同。

《界面新聞》瞭解到，除了朱雀三號， 天兵科技的「天龍三號」、中科宇航的「力箭二號」也在為此準備，前者計劃年底首飛，後者預計在12月首飛。

商業太空風潮也席捲資本市場。2025年以來，藍箭航天、星河動力、中科宇航在內的頭部商業火箭企業密集推進上市。作為商業企業，資本對商業太空的支持至關重要。截至2024年底，大陸國內尚無成功上市的商業航天民營企業。

一位行業人士對《界面新聞》記者表示，如果朱雀三號首飛成功，這些企業中有望誕生中國的「科創板商業航天第一股」。

藍箭航天在今年7月正式啓動科創板IPO征程。公開資料顯示，截至2024年底，藍箭航天累計融資超70億元人民幣，投資方包含紅杉資本中國基金、碧桂園創投、經緯中國、基石資本、國家中小企業發展基金等。