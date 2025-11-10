主計總處今（10）日公布2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達 57,452元、年增1.85%；其中經常性薪資平均數為 48,110元，中位數38,632元。值得注意的是，高薪行業冠軍並非工程師或醫師，而是由「金融與保險業」奪下第一，經常性薪資平均數衝上「7」字頭，穩坐「天花板」。

1至9月全體受僱員工平均經常性薪資為47,751元，年增3%，為25年來同期最大增幅，累計實質總薪資平均數也成長1.87%，為7年最大增幅。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，總薪資涵蓋與景氣、廠商營收連動性較高的非經常性薪資，前9月總實質總薪資成長幅度比實質經常性薪資更大，推測原因與電子業非常熱絡有關。

根據統計，9月底工業及服務業受僱員工人數達854萬7千人，較上月小增2千人。整體薪資表現穩定成長，其中全體員工經常性薪資中位數為38,632元，年增3.56%，顯示整體薪資水準持續上揚。

此次統計顯示，1到9月經常性薪資平均數最高的三大產業依序為，金融及保險業以經常性薪資 70,715元 榮登第一，緊追在後的是出版、影音及資通訊業（69,515元），專業科學及技術服務業（58,209元）。

此外，製造業平均經常性薪資為 45,735元，但若聚焦在「電子零組件製造業」，薪資可達 56,996元，仍為製造領域的高薪族群。

至於平均薪資最低的行業，則是住宿及餐飲業（34,996元）、以及其他服務業（36,668元），比如美容美髮及用品維修。

此外，統計顯示，男性員工經常性薪資中位數為39,979元，女性則為36,269元。大學與專科畢業者薪資中位數約4萬元，研究所畢業者更上看66,488元。主計處表示，薪資與教育程度呈現明顯正相關，就近 5 年同期觀察，研究所程度者年增率普遍高於其他教育程度者。