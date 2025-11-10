鳳凰颱風目前已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後將轉東北通過台灣，北上過程中強度將逐漸減弱。氣象署於今（10）日17時30分發布海上颱風警報，預計明天（11日）白天發布陸上颱風警報，颱風預估周三（12日）下午至晚間以輕度颱風登陸台灣，氣象署科長林秉煜在記者會上說明最新情況。

氣象署觀測資料顯示，10日17時鳳凰颱風中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約490公里之處，以每小時13公里速度，向北北西轉北進行。中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑250公里。

氣象署定量降水預報。（氣象署提供）

林秉煜表示，鳳凰颱風對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部將構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢。林秉煜指出，今晚明晨東半部地區、大台北山區有局部豪雨，台中、馬祖、澎湖、恆春半島有平均風9級陣風11級以上的狀況，氣象署已發布陸上強風特報，林秉煜說明，明天台灣主要受東北風影響，西半部沿海、離島地區、澎湖風力偏強，周三颱風北上期間，各地風力明顯增強，周四（13日）颱風逐漸減弱、遠離台灣，各地風力漸弱。

氣象署分析未來降雨趨勢。（氣象署提供）

林秉煜提到，今天受東北風、颱風外圍環流影響，中部地區、南部地區有零星局部降雨，東半部雨勢較明顯；今晚到明天東半部地區、大台北山區有局部豪雨等級以上降雨，明晚各地雨勢明顯趨緩，南部地區較高；周三颱風持續北上，中南部地區、花東地區有大雨、局部豪雨，北台灣有短暫陣雨；周四颱風遠離，北台灣有較大雨勢，中北宜、恆春有陣雨，其他地區亦有雨；周五（14日）降雨趨緩，北台灣有局部零星雨。