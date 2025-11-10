沛波總經理黃霈櫻表示，單月及累計營收雙雙年比減少，主要受到鋼品買賣交易量減少所致；不過，今年累計鋼筋出貨量創歷史新高，支撐整體營運動能，使累計營收僅次於去年，仍改寫次高紀錄。

黃霈櫻表示，面對市場需求仍顯保守的情況，公司將持續密切關注市場動態，靈活調度供應與排程，快速回應客戶需求，保持穩健營運，展現韌性，並為後續市場回溫提前布局。