嘉威生活前三季面臨營收與毛利雙重壓力，主要源於外部經濟環境如美國通膨、關稅政策影響，導致客戶開始採取去庫存化策略和謹慎下單，特別是佔比大的EVERYDAY系列商品受創較深，而季節性商品則展現了相對穩定的需求。

美國對中國加徵的關稅增加營運成本或影響供應鏈，嘉威生活為了長期穩定發展而進行的策略性調整，應對關稅挑戰並鞏固客戶基礎，與客戶商議價格因此犧牲部分利潤空間，導致毛利率年減3個百分點至34％。

此外，10月合併營收2.9億元，年減19.9％；累計前10月合併營收36.4億元，年減24.86％。單月產品表現上，「TAX TIME」系列持續成長，「EVERYDAY」系列商品銷售狀況不佳，但預期第四季中旬之後，該系列商品的市場需求將會逐步改善。

綜觀整體第四季，川習會落幕，雙方達成暫時性協議，中美關係緩和可穩定市場氣氛，對抑制通膨有所助益，且現階段美國零售業庫存偏低，有望迎來一小波補貨潮。嘉威生活第四季以TAX TIME和EVERYDAY為主要出貨品項；「EVERYDAY」系列商品將有所回溫，為整體營收帶來正面貢獻；而針對美國市場在特定銷售檔期所設計的「TAX TIME」商品系列，消費者會因為領取退稅款而增加消費意願；而明年換季準備「SPRING」、「SUMMER」出貨品項，由於成本上升和對未來需求的不確定性，客戶採購謹慎下單和延後資本支出計畫。

目前預期嘉威生活第四季整體營收有望較第三季成長，但仍會受到外部因素的干擾，需密切關注全球政經局勢及匯率變化影響。

繼美國零售龍頭Walmart全球行政副總裁今年9月22日率領高階管理團隊參訪越南設立的第二生產基地後，Target亦於今年10月中旬派遣東南亞區域總監與美國設計師團隊一行四人前來嘉威越南工廠參訪。此行除深入了解嘉威的生產布局與製造能量外，亦對嘉威第二基地的未來發展寄予高度期望。