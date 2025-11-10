國壽10月稅後淨利148.1億元，累計前10月稅後淨利達492.1億元。10月市場受美中貿易僵局緩解及Fed再次降息激勵，同時美股企業財報亮眼，帶動科技股領漲大盤，致股市持續走揚。國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，並在經常性收益挹注下，整體獲利表現亮眼。截至10月外匯價格變動準備金累積餘額逾600億元，有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。在資本方面，10月淨值比逾9％，RBC亦遠高於法定標準。

國泰世華銀行10月稅後淨利37.3億元，累計前10月稅後淨利384.1億元，年成長12％，超越去年全年。受惠於放款成長及資金成本控管得宜，淨利息收入呈雙位數增長；今年以來，保險與基金等財富管理商品銷量表現強勁，信用卡簽帳金額穩定成長，聯貸收入亦增加，整體淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數近600萬張，動卡率表現良好。截至10月底逾放比率為0.14％，備抵呆帳覆蓋率為1125％。

國泰產險10月稅後淨利3.2億元，累計前10月稅後淨利續創新高達31.2億元，年成長29％。業務方面，擴展新客戶接觸及續保業務契機，結合通路特性制定行銷策略，精準觸及客戶需求，提升業務績效，10月簽單保費28.5億元，累計簽單保費達331億元，年成長8％，車險及工程險累計簽單保費分別年成長6％及42％。

國泰證券10月稅後淨利5.0億元，累計前10月稅後淨利35.7億元，創歷年同期次高，主要因AI熱潮帶動台股與複委託市場交易活絡。截至10月底，台股累計經紀市占率達4.40％，台股定期定額累計投資金額突破560億元，雙雙創下歷史同期新高；此外，10月複委託成交量更突破3,200億元，創下歷史新高，且維持市占第一。

國泰投信10月稅後淨利2.9億元，累計前10月稅後淨利23.3億元，年成長16％，總管理資產規模為新台幣2.4兆元，較去年同期成長10％。10月中國提出限制稀土出口，美國則反擊威脅加徵100％關稅，造成市場動盪；儘管美聯儲降息25基點，主席鮑威爾表示12月是否再降息仍未確定，市場對未來政策走向存在分歧，亦給市場帶來不確定性。國泰全系列主動式台股基金淨值持續創下新高，市值型ETF國泰台灣領袖50(00922)績效及配息良好深受投資人青睞，規模成長突破400億元大關，科技主題型ETF國泰台灣科技龍頭(00881)淨值則持續創下新高。