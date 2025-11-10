三連假效應帶動，航空業交出營收好成績，長榮航空10月客運營收達119.50億元，貨運營收達46.99億元，合併營收達189.04億元，寫下史上最佳10月。華航集團 10 月合併營業收入為 181.07 億元，增幅 5.7％，突破歷史同期最高，其中客運收入 109.9 億元，較去年同期增加 9.06 億元，亦是同期最佳成績。

華航表示，受假期挪移影響，10 月連續假期多，提升國人出遊意願，帶動營收暢旺。10 月整體載客成長，澳洲航線尤其亮眼，雪梨、布里斯本及墨爾本等航點載客率均突破 9 成，展現市場強勁需求；日本東京、大阪及韓國釜山等航線則受惠賞楓旅遊熱潮，載客表現同樣出色。11 月東北亞地區旅遊持續熱絡，首爾、釜山及東京、大阪、名古屋等航線預估訂位有望達 9 成。

長榮航空表示，10月受台灣三連假效應帶動，整體訂位明顯成長。北美航線受美國關稅政策影響導致差旅減少，以及美西市場因各航運量增加而競爭激烈，惟加拿大航線仍表現亮眼；歐洲延續高乘載率表現穩健，平均載客率近9成，短程市場方面，東南亞、東北亞及港澳大陸航線受惠三連假旅遊需求，訂位動能強勁，港澳大陸航線因大陸十一長假返程需求推升，以及日本下旬進入賞楓旺季，大幅推升整體航線載客率及營收。

星宇航空10月營收為36.97億元，其中客運營收29.14億元，月增33％、年增12％。貨運方面，10月貨運營收為4.21億元，年增19％。展望後市，在第四季傳統貨運旺季與客運連假效應的雙重推動下，旅遊需求持續強勁。受惠於航線佈局的逐步擴張與成熟，星宇航空營運動能可望延續向上，穩健推升客、貨運收入成長。

台灣虎航10月自結單月營收15.66億元，較去(2024)年同期年增約20.3％，主要原因為班次數較去年同期增加15.6％，且整體平均載客率超過86％，受惠10月三連假，累計班次數、旅客人次及載客率皆較同期佳，累計營收創歷史最高。