中寮金龍山法華寺、花壇奉天宮捐贈南投縣政府復康巴士，10日舉行捐贈儀式。（楊靜茹攝）

中寮法華寺、花壇奉天宮10日捐贈南投縣政府2輛復康巴士，配撥給南投縣紅十字會、南投縣友傑照顧關懷協會，為行動不便的身心障礙者及長輩提供交通接送服務。南投縣長許淑華代表受贈，回贈感謝狀，感謝寺廟的愛心，讓長照接送服務添生力軍。

南投縣中寮金龍山法華寺10日舉行捐贈復康巴士儀式，在中寮鄉長廖宜賢、立委馬文君及南投縣議員李洲忠、林憶如、張秀枝、唐曉棻、莊士傑等人見證下，金龍山法華寺、彰化縣花壇奉天慈善會捐贈2輛復康巴士給南投縣府，由縣長許淑華代表受贈。

許淑華說，2年前法華寺結合信眾力量，捐贈10台AED自動體外心臟去顫器提升偏鄉緊急醫療救護能力，今年又攜手花壇奉天宮一起捐贈復康巴士，協助長照服務，宗教界關心社會的行動，令人感動。縣府配撥給縣內紅十字會、友傑照顧關懷協會，提供行動不便身心障礙者及長輩交通接送服務。

縣府社勞局表示，長照交通接送，協助長輩往返醫療院所就醫復健，也能往返社區日間照顧中心、托顧家庭、巷弄長照站、文化健康站、失智社區服務據點及輔具中心等六個社區長照機構，讓長輩不論就醫、復健或參與社區活動更便利，並減輕家庭負擔。據統計，提供就醫、復健已達10萬餘車次，社區式交通接送服務達22萬餘車次。