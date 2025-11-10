王瞳與宮美樂因為都在拍攝民視8點檔《好運來》，今年4月開始在林口租屋同居至今，10日還一起搶先深度體驗國家檔案館內多項結合AI、VR與多媒體科技的互動設施。王瞳受訪時表示，因為愛犬「哈嚕」必須就近在林口看醫生、每天打針，加上自己忙拍戲時有時宮美樂可以幫忙照顧，也方便拍戲放飯空檔可以回家看狗，所以她把第一次家人、男友以外的「室友」獻給宮美樂。

兩人被問及對方有沒有不能接受或特殊的生活習慣，她們相視而笑，透露兩人生活習慣都滿特別的，「我們兩個都喜歡在家裸體！」王瞳說，她們兩個如果一起回家，就是各自走進房間，再走出來時就「全裸」。

王瞳、宮美樂同居且天天互看對方裸體。（林淑娟攝）

宮美樂表示，一開始是剛住在一起的新室友時，兩人都還很客氣，「有一天我坐在客廳，看到一個裸人經過我面前，進廁所門也沒關。後來她突然想起來，坐在馬桶上問『妳可以嗎』，我看完說『可以』。」王瞳笑著解釋，廁所沒關門是因為沒有窗戶，想讓它通風一點。兩人看到媒體記者人人驚呆的表情，還要大家別擔心，有客人來時會好好穿衣服，出門前還會相互檢查。

宮美樂說，因為家裡有遊戲機，常常會拉王瞳一起玩跳舞遊戲，但王瞳跳一首就不行。被問跳舞也裸體？兩人都說：「對啊！」且可以如此在別人面前袒裎相見都是第一次，王瞳說「以前在艾成面前也沒這樣」，宮美樂也說在前室友錦雯面前也沒這樣，兩人雖然從4月才開始同住，卻好像已經住10幾年的感覺，放假時還會一起窩在沙發上滑手機、講心事，「宮美樂滿能聊一些人生哲學，她有著老靈魂」。

蔡允潔（左起）、王瞳、宮美樂一起欣賞火車車廂「時光列車」。（民視提供）

王瞳笑曝，有次她要拍照片謝謝同學送吸塵器給她，「結果檢查照片時發現，不只拍吸塵器，我還拍到膚色生物！她的姿勢太自在，不是私密照而已，是私密處照！」兩人笑說，所以她們的手機絕對不能掉，否則裡面照片外流可能會上3年份的新聞。

兩人透露家裡窗戶很多且都是落地窗，幸好樓層高，對面也沒有建築物，宮美樂說，自從發現王瞳也有這樣愛裸體的習慣後，她特別在家附近繞一圈確認完畢，「除非我們緊貼著玻璃窗，不然外面真的看不到！如果以後附近有蓋大樓，我們就搬家」。

王瞳（右起）、宮美樂、琳賽、蔡允潔母女一起深度體驗「國家檔案館」的多項互動展覽。（民視提供）

由於兩人現在在《好運來》是同一條線，宮美樂說，兩人回家還會討論劇本，集思廣益討論可以玩什麼哏，連衣服也可聊怎麼穿、怎麼搭配。被問是否會討論男藝人？王瞳笑答：「民視有值得討論的嗎？都是已婚男士沒什麼好聊！」近期唯一會討論的男生就是「GD」。王瞳則然想起來之前聊過「紅姐」，「聊為何我們兩個連『來都來了』的對象都沒有，輸給紅姐、，行情真的不太好」。

王瞳玩「AI美式穿衣鏡」，一秒變身 50-60 年代復古女孩。（林淑娟攝）

會不會變成互擋桃花？王瞳坦言現在沒有追求者，只有男生會一直傳早安圖，「或給我他家產品要我吃吃看，或出國會問我有沒有要買什麼東西，有人會說謝謝女神、可以拍張自拍照給我嗎」。

王瞳笑說，兩人生活中現在唯一男性就是愛犬「哈嚕」，有次她要幫哈嚕包尿布沒包好，「結果GG外露，她就說哈嚕的GG很大！」宮美樂解釋，是她有次聽到王瞳幫哈嚕包尿布後突然尖叫「怎麼尿出來了」，原來她包到腰部、哈嚕的GG跑出來了。