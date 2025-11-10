烏克蘭總統在澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在接受英國《衛報》(The Guardian)專訪期間，就發生了兩場停電，澤倫斯基苦笑的說「這就是我們的生活常態」。他仍然有信心獲得戰爭的最後勝利，稱俄羅斯陷入僵局，而烏克蘭會繼續固守。

澤倫斯基在基輔馬林斯基宮(Mariinsky Palace)接受衛報記者路克‧哈丁(Luke Harding)的專訪，在對話正式開始前，突然電力中斷，在黑暗中兩人不禁苦笑。幾秒鐘後啟動備援發電機電燈再次亮起，對話也隨之繼續。但是之後，電力再次中斷，在停電期間，兩人的對話在沒有翻譯的情況下繼續進行，也就是澤倫斯基改用英語回答，直到備用電源再次啟動。

澤倫斯基在停電時表示：「停電不是恐怖襲擊。這就是我們的生活平常。基輔和其他地方一樣，都會停電。」

專訪正式開始時，澤倫斯基先對英國國王查爾斯三世(Charles III)表達感謝，稱這位英國君主一直都「非常支持」烏克蘭。

Volodymyr Zelenskyy says he is not afraid of Trump in exclusive interview

話題帶到與美國總統川普的互動，他謹慎地迴避了政治問題。他強調與美國有共同的價值觀，能夠互相尊重。相對的，俄羅斯的「帝國主義」則令人難以接受。

他說：「川普是由他的人民選舉產生的。我們必須尊重美國人民的選擇，就像我是由我的人民選舉產生的一樣。美國是我們的戰略夥伴，這種夥伴關係將持續很多年，甚至幾十年、幾個世紀。」

他形容與川普的關係是「正常的」、「公事公辦的」和「建設性的」。

他將俄羅斯描述為一個幅員遼闊、咄咄逼人的國家，需要一個強大的外部對手來團結其不同的民族和地區。他說「普丁視美國和西方為敵人，一直如此。與俄羅斯交好，對美國來說並非解決問題之道，就價值觀而言，烏克蘭比俄羅斯更接近美國。」

被問到波克羅夫斯克(Pokrovsk，也稱紅軍城)的戰局，那裡被俄軍持續攻打長達16個月。澤倫斯基表示：「真相是，俄羅斯並沒有取得成功」，並指出莫斯科方面傷亡慘重，光是10月就有2.5萬名士兵傷亡。他說，俄羅斯已向這場行動投入了17萬兵力，他們已經陷入僵局，陷入了泥潭。

但也正因如此，這些失敗可能促使他尋求其他目標。這對我們來說非常困難，但我們堅守陣地，奮力防衛。

記者問他，國家經歷了近四年艱苦的全面戰爭。他是如何堅持下來的？ 澤倫斯基說：「嗯，我只是愛烏克蘭。說不清為什麼，我也不知道。我覺得人們團結在一起，不僅僅是出於理性。我非常愛我們的人民。現在烏克蘭因為戰爭很艱難。但我想留在這裡。」

在接受《衛報》採訪前，澤倫斯基在禮堂為一小群烏克蘭士兵頒獎，以慶祝國家傘兵日。士兵們依序領取勳章，並向身為烏克蘭最高統帥的總統敬禮。其中幾人被授予烏克蘭英雄稱號，這是烏克蘭的最高榮譽。

之後，澤倫基基向助理確認訪客是否已離開總統府，隨後關燈。他說： 「現在我們已經結束了，我們將減少這裡的用電量。我們需要節約能源。」