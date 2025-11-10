中颱鳳凰來勢洶洶，中央氣象署10日下午5時30分發布海上颱風警報，對此，林業保育署屏東分署宣布墾丁、雙流等森林遊樂區及自然步道從11日起預警性休園，開放日期另行公告，至於林後四林平地森林園區則配合屏東縣政府停班課資訊決定是否休園。

林保署屏東分署表示，中颱鳳凰逐漸接近，考量強風及降雨可能影響遊客安全，所轄育樂場域除浸水營西段及北大武山國家步道已於10日暫停開放外，雙流、墾丁國家森林遊樂區，以及雙溪、靈山、六義山、尾寮山、浸水營前段、里龍山、石門山、高士佛等高屏地區自然步道，也將於11日起預警性關閉。

屏東分署進一步指出，後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放，另藤枝國家森林遊樂區、筏灣泰武步道則受之前雨勢影響，仍維持暫停開放，至於後四林平地森林園區則配合屏縣府停班課資訊決定是否休園。

屏東分署強調，受颱風外圍環流影響，恆春半島山區風雨將漸趨明顯，可能有強陣風及局部豪大雨發生，請遊客暫時避免入山。