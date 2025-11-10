中華職棒大聯盟會長蔡其昌5日在年度頒獎典禮上透露，聯盟持續精進，其中裁判這環將增加日籍裁判，聯盟10日也宣布與日籍資深裁判木内九二生完成簽約，木內裁判將自明年球季起加入一軍裁判陣容。

蔡其昌在中職頒獎典禮上向球迷承諾持續改革，包括推出新的app，精進裁判水準以及啟用trackman系統，再精進裁判方面，蔡其昌希望有更多人報考來豐富裁判人才庫，也會聘請日籍裁判協助提升吹判品質，聯盟也在今天確定日籍資深裁判木内九二生加入，中職秘書長楊清瓏也轉達會長的期待，希望藉此提升台日裁判間的合作，促進專業技術交流，達成共同成長的目標。

對於加入中職裁判行列，木内裁判表示深感榮幸，並特別感謝蔡會長、秘書長及聯盟同仁的支持與信任。他補充，知道中職每位裁判懷抱高度熱情投入工作，因此非常期待與他們並肩執法，對於蔡其昌之前提到裁判人才的培育問題，木内裁判感慨表示，近年無論在台灣或日本，投身裁判工作的新人愈來愈少，他希望憑藉自身經驗，協助培育新一代裁判，透過經驗分享來強化年輕裁判的心理素質與專業信念。

木內裁判指出，中職6支球團中有不少教練與球員來自日本，也希望自己藉由裁判的身份，與他們一同在台灣努力奮戰；木內裁判更提到，這次來到台灣，對他而言不僅是一項全新挑戰，也希望與中職裁判團隊共同精進，透過跨國學習與交流，持續提升執法水準，攜手成為更優質的裁判。

木内九二生於2002年4月16日在中日龍對阪神虎的比賽中首次執法，擔任一壘審，從此展開職棒裁判生涯。其執法資歷橫跨日本職棒例行賽、全明星賽、季後賽及日本大賽等多項賽事，並於2012年亞洲職棒大賽出任裁判，當時與中職裁判張展榮、紀華文共，木內裁判在2017與2023年NPB日本職棒裁判學校中擔任專業講師時，與前往受訓的中職裁判結下情誼，今年2月他在沖繩裁判交流活動中擔任專業講師，進一步促進雙方交流。