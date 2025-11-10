滾石唱片年度企劃《滾石撞樂隊2》持續推出改編單曲，邀請新生代樂團重新詮釋經典華語歌曲。由溫室雜草改編李宗盛的〈我是真的愛你〉、我是機車少女翻唱萬芳的〈新不了情〉，以及 SONNIE 桑尼重塑陳明韶的〈讓我們看雲去〉。其中〈新不了情〉被譽為「KTＶ世界名曲」，KTV業者透露，平均每5間包廂就有1間會點這首歌，播放頻率極高，磁帶耗損嚴重，經常不到１個月就得更換。業者直言：「要找一首傳唱超過30年還不退燒的歌，大概除了〈新不了情〉，也找不到第二首了。」

我是機車少女此次改編萬芳演唱的電影主題曲〈新不了情〉，這首歌陳淑樺、辛曉琪等當紅女歌手都曾試唱，最終由導演爾冬陞定案，由萬芳演唱。隨電影走紅，歌曲成為萬芳的代表作之一，也被黃小琥、蕭敬騰等歌手翻唱至今。我是機車少女這次改編版本在台東愛人錄音室完成，透過細膩編曲與男女聲交錯演繹，營造出復古又摩登的氛圍。團員們分享，早在開始做音樂前就喜歡這首歌，常在台北街頭邊騎腳踏車邊哼唱。他們喊話：「可以在雨天裡細細感受看看這首歌！」

溫室雜草參與《滾石撞樂隊2》計畫，改編李宗盛〈我是真的愛你〉。 （滾石唱片 提供）

溫室雜草選擇改編李宗盛的經典抒情作品〈我是真的愛你〉。溫室雜草主唱阿J 表示，「大哥」的音樂與創作態度深深影響著他們，甚至回憶起高中吉他社的第一次表演，就是演唱他的另一首經典〈山丘〉。這次改編版本加入了日式 Shoegazing風格，透過朦朧的聲響堆疊出一種內斂卻深刻的情緒。他們說，這首〈我是真的愛你〉可以視為他們首張 EP 中〈你迎面走來，再面無表情地離開〉的精神續集，是延續他們一貫對細膩情感與孤寂氛圍的描寫。

SONNIE 桑尼改編的是 1979 年校園民歌代表作〈讓我們看雲去〉，團員提到，這是許多長輩與家庭耳熟能詳的作品，他們希望透過改編讓不同世代都能產生共鳴，感受到輕快、愉悅的氛圍。他們笑說：「這是很闔家歡樂的 SONNIE 桑尼風格，希望聽到的每個人都能會心一笑！」