王莫昀／台北報導

2025年專案管理大獎（PTGA）由國際專案管理學會台灣分會（PMI-TW）主辦，被譽為「專案管理界的奧斯卡獎」。中興工程繼去年「臺鐵新秀姑巒溪及樂樂溪橋搶修監造管理專案」榮獲PTGA標竿專案獎優選後，今年再以「安坑輕軌運輸系統計畫專案管理顧問委託技術服務案」，榮獲專案管理大獎最高榮譽「大型專案組-標竿專案獎（首獎）」。

中興公司董事長陳伸賢表示，公司長期推動專案管理資訊系統(PMIS)，致力於將所有技術服務契約導入專案管理知識領域思維及運用系統化資訊平台，以優異的專案管理能力及值得信賴的技術服務品質，展現工程專案管理實力，整合土建及機電系統、克服複雜界面及工程技術難度，榮獲此項專案管理大獎最高殊榮，實屬不易。

安坑輕軌運輸系統計畫專案執行期間，遭逢COVID-19疫情及大環境缺工缺料影響，中興公司透過積極管理及有效溝通，穩健維持工程的推進，除獲得行政院工程會加速公共建設計畫執行專案獎勵外，並順利達成完工通車目標，成功協助業主建構更完善的捷運路網服務，提升軌道產業國產化、機電系統精進及設計優化，優異的專案管理成效，獲得業主高度肯定。

展望未來，陳伸賢表示，將持續以卓越的工程專業技術及專案管理服務實力，秉持誠信、正直、專業及創新的積極態度，為業主提供多樣化且全方位的工程技術服務，確保各類專案如期、如質、如度的完成，並善盡企業社會責任為全民打造出安全可靠之公共建設。