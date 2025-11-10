國泰金控10日代世越銀行公告，世越銀行董事兼總經理劉俊豪日前逝世，新任者將另行公告，公司各項業務均由專業經理人分層負責，對公司營運無影響。

據了解，劉俊豪是因心肌梗塞猝逝。國泰金回應，「世越銀行劉總經理因健康因素不幸辭世，本行深感哀悼，並向其家屬致上最誠摯的慰問。世越銀行各項業務均由專業經理人妥善負責，營運一切正常，感謝各界的支持與關心。」

劉俊豪為1966年次，享年59歲，曾於國泰世華銀行上海子行擔任總經理，後派至國泰世華銀與越南工商銀行合資的世越銀行擔任總經理。

國泰世華銀行在近年海外市場發展，最聚焦的國家之一就是越南，國泰世華銀行曾表示，「越南是國泰金融集團第二個家」。國泰金融集團在越南，不管是銀行、人壽、產險都有據點，而國泰世華銀行則是先投資世越銀行（目前有34處據點），2005年更設立辦事處發展至今，同時也設立胡志明市分行、河內代表人辦事處、廣南代表人辦事處等。