匯銀主管指出，台股上漲218點，收復5日線及月線，外資在股市雖然持續賣超，但匯出力道已縮小，加上短線新台幣已貶至31元上方，出口商在此價位狂丟美元，帶動新台幣走揚，盤中升幅擴大至1角，最高觸及30.942元，但終場前央行仍進場調節，最終以31.008元、升3.7分作收，總成交量14.59億美元。

匯銀主管指出，新台幣盤中反應國際盤走揚，一度站上30元，但午盤後油款買盤進場支撐，加上央行仍按慣例在尾盤進場調節，由於新台幣上周五暌違半年站上31元，央行也不希望31元價位是「一日行情」，最終仍進場買匯，將匯價壓回31元上方。

而短線來看，匯銀主管預期新台幣持續在區間內震盪，上下買賣力道大致均衡，有兩大方向要觀察。其一是31元價位符合出口商的第一波心理滿足價位，若後續匯價沒有快速貶值，預計出口商在此價位都會積極拋匯，預計賣壓會維持一陣子，且接近年底廠商拋匯銀彈要陸續消化，成為新台幣支撐力道。

其二是買盤力道仍在，匯銀主管指出，還有政府基金、油款及央行防守，且外資短線預計仍偏向匯出，在上下力道拉扯下，預計新台幣先在30.9～31.1元之間徘徊。

匯銀主管認為，後續除觀察外資是否轉向匯入，另一方面是美國政府關門有機會在美國感恩節前落幕，但整體狀況仍有諸多不確定性，先靜待本周三美國最新消費者物價指數（CPI）能否公布，而上周美國民間公布小非農數據，失業率相對不佳，美國聯準會官員目前各說各話，12月是否降息很難預測。

匯銀主管認為，短線非美幣別先觀望，長線走勢就看美國政府何時結束關門，等待通膨及就業數據表現，尤其聯準會目前最在意的非農就業數據已經兩個月沒公布，市場明顯缺乏依據。但他也認為，12月美國仍有機會降息，否則等同聯準會打臉自己在9月公布的點陣圖。