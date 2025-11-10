資深音樂人林隆璇近日以電視劇《接住流星的人》主題曲製作人身份受訪，談起已逝編曲大師屠穎時滿是感慨。他回憶兩人當年攜手打造經典對唱曲〈流言〉，這首橫跨 30 年依舊在 KTV 長紅的作品，不僅是音樂，更是他生命中的重要篇章。

林隆璇透露，創作〈流言〉的當天，他正趕著搭機，手上只剩「最後10分鐘」能動筆。就在接送車抵達之際，旋律卻像天線被打開般源源湧現，一口氣寫完，「那時沒有手機可以錄，也來不及做 Demo，只能手寫譜，然後傳真給製作人。」他笑說，這首歌可說是「在極限中誕生的奇蹟」。

談起歌曲經典不墜，他直言：「〈流言〉是男女對唱，周慧敏的詮釋最難被取代。所以我也很少輕易找別人一起唱，臨時搭配若抓不到那個味道，會破壞大家心中的美好回憶。」

這份簡單的手寫譜，後來在已故製作人楊明煌的掌舵，以及屠穎的細膩編曲下，變成一首穿越世代、至今仍被重新翻唱的經典。提到屠穎，他語氣溫柔又沉重：「他是很靠譜的人，情緒穩定、音樂性高，跟他合作讓人安心。」話語間滿是對好友的懷念。

面對近年興起的「回憶殺」風潮，歌迷敲碗希望他開個人演唱會。但林隆璇坦言，目前因身兼台南應用科技大學教師，全心投入教學，因此演唱會暫時擱置。不過在商演舞台，他仍會親自彈唱自己創作的金曲，與觀眾分享經典。

如今重心轉向教育，他深感前輩使命重大：「我們這一代的責任，是把舞台準備好，讓年輕人站上來。」他期盼下一代音樂人能「自重又獨立」，當機會出現時，不只能接得住，更能站得穩。