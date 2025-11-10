綠委王義川被視為2026年桃園市長選戰可能參選人之一，但其言行爭議不斷。王義川9日在民進黨桃園市黨部開講時，針對桃園航空城發展訴說願景時竟喊，「應該努力把旅客困在桃園機場週邊，才是桃園市府該做的事」，粉專對此戲稱「真的是張善政最恐懼的男人！」

王義川9日在民進黨桃園市黨部表示，現在剛下機的旅客全部往台北市跑，桃園國際機場第三航廈正在興建，但連接國際的課題是什麼？到了桃園國際機場的下一步是什麼？他強調，「把旅客困在桃園國際機場的周邊，才是桃園市政府該做的事！」王義川質疑，桃園市政府努力讓人到桃園後趕快把旅客送去台北，認為桃園市政府讓所有從桃園下飛機的旅客，第一時間全部往台北市跑。

王義川還舉國際案例說明，日本的成田機場旅客下飛機第一步是趕快買票進品川跟山手線，韓國仁川也在做航空智慧城，希望把人留在當地，至少待個三小時也好。他認為，有各式各樣的方式把人留下來，一留下來就有工作機會，就會有產值。

13萬追蹤的粉專「政客爽」轉發王義川的發言影片，指出冷知識：桃園機場是台灣北部唯一的大型國際級機場，所以會有到台灣各地的相關指示導覽，主管機關是賴政府交通部。政客爽直酸，至於把旅客困在桃園機場周邊，相信是一個對台灣觀光發展至關重要的政見，建議王義川盡快提出相關政見，「早說了，王義川是張善政最恐懼的男人，這個政見穩了，以後旅客就通通待在桃園機場周邊！」

另一粉專「觸極者」直言打臉：桃園國際機場出口直接接高速公路，你不滿出口路標，不是應該找交通部高公局嗎？

網友表示「跟公館圓環八陣圖困住敵軍有異曲同工之妙」、「果然是川太子！結界法力無邊」、「我好怕他不出來選」、「這政策真的會讓張善政怕爆」、「把機捷靠背都拆掉，人應該就不會離開桃園了」、「意思是離開桃園機場要先進桃園市消費，憑發票離開桃園再到台北嗎？」