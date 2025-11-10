「2025新北歡樂耶誕城」搶先點亮！新北市政府觀光旅遊局今（10）日進行媒體試映，率先呈現耶誕城各大燈區的精彩亮點。璀璨的燈海與趣味馬戲元素巧妙交融，每一步都充滿驚喜與童趣，讓現場直擊的媒體捕捉到最繽紛、最歡樂的瞬間，也為耶誕城提前揭開閃耀序幕。

「2025新北歡樂耶誕城」在裝置設計上持續創新，今年特別打造多組具動態效果的機械藝術裝置，宛如馬戲團的表演者般活力四射，隨著光影與音樂的律動展現多變姿態，讓民眾彷彿置身馬戲表演現場，共同感受新北耶誕城的繽紛歡樂氛圍。

11／14(五)至11／23(日)期間，高達14公尺的金門觀光小天使—水獺「阿特」期間限定到訪新北歡樂耶誕城。（新北市觀旅局提供）

觀光旅遊局表示，本次推薦給媒體搶先直擊的亮點包含主燈「歡樂馬戲棚」結合市府北面牆燈光秀展演，透過光影與機械同步運轉，展現耶誕馬戲主題的歡騰氣勢、站前廣場「魔幻時鐘塔」以轉動齒輪與定時開啟的禮物盒為亮點，可愛角色不時現身驚喜登場，伴隨飄落的雪花，營造浪漫夢幻氛圍以及府中廣場繽紛可愛的甜甜圈造型摩天輪「LINE FRIENDS歡樂摩天輪」，角色們乘坐在緩緩轉動的車廂中向遊客揮手微笑，趣味與療癒感十足。

此外，捷運環狀線板橋站南廣場「耶誕精靈馬戲派對」、板橋車站東二門「天際軌道列車」、中山—新府路口「莎莉魔法秀」、中山路人行道「神奇魔術帽」及縣民大道人行道「大象轉轉球」等裝置也是媒體試映焦點之一，透過充滿趣味與動態的展演形式，展現繽紛馬戲精神，讓整座耶誕城化身為驚喜連連的光影舞臺，璀璨點亮冬夜的城市篇章。

而「2025新北歡樂耶誕城」不僅在視覺上呈現華麗饗宴，更融入創新科技元素，打造全方位的五感沉浸體驗，讓民眾共賞耶誕節慶之美，其中媒體必開箱裝置包括縣民大道—新府路口設置的「馬戲砲彈聲光站」，以震撼的砲彈聲響揭開馬戲序幕，彷彿宣告表演正式登場，瞬間點燃全場歡樂氛圍；位於縣民大道—新站路口的「Popcorn戲院」，以定時釋放的爆米花香氣，營造出馬戲團專屬的熱鬧情境，讓街區瀰漫愉悅氣息；「耶誕驚喜小劇場」則以雙層木櫃為舞臺，導入裸視3D彩幕技術與立體特效，結合動態光影與音效，呈現出具臨場感的奇幻劇場體驗，精彩內容深受現場踩線媒體們的青睞！

耶誕魅力不只這樣！高達14公尺的金門觀光小天使—水獺「阿特」今年特別到訪新北歡樂耶誕城，自11月14日起至11月23日，將於站前廣場靠近新站路側及縣民大道—新站路口東方富域側展開一場期間限定的療癒派對，相當吸睛！以金門最具代表性的自然生態與在地信仰為主角，打造成超萌巨型氣偶，包含瀕臨絕種的保育類動物「歐亞水獺」、戴著帥氣羽冠的金門留鳥「戴勝」以及聚落守護神「風獅爺」，三位「金門萌友」聯手展出，展現金門的自然與人文之美，歡迎大家一起來拍出最萌、最有金門味的節慶回憶。