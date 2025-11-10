中度颱風「鳳凰」北轉，持續朝台灣靠近，風雨越晚也越加明顯，中央氣象署今（10）日下午5點半也針對「鳳凰」颱風發布海上警報，位於台灣海峽中的澎湖縣，受東北季風共伴影響，則因今晚至明日中午風力預測平均7-8級、陣風10-11級，居全國縣市風力最強之首，因此在晚間6時許，率全國之先宣布明（11）日停止上班上課。

澎湖縣政府呼籲民眾，非必要請勿出門、也不要到海邊觀浪、戲水、釣魚。同時也已成立「鳳凰」颱風災害應變中心，縣長陳光復要求各編組全力戒備，同時表示，西嶼鄉10日已測得最高12級強陣風，其餘各鄉市陣風風力亦有7-11級，於颱風影響期間易有11級以上強陣風，請鄉親外出時務必小心慢行，留意安全。

澎湖縣10日下午召開鳳凰颱風災害應變中心準備會議，消防、工務、農漁、水電、交通、旅遊、民政等各編組成員聚集消防局五樓參與整備會議，由縣長陳光復主持，並於會中宣布11日停止上班上課。

陳光復請各單位嚴陣以待，強化防颱整備作業，全力戒備，同時提醒民眾做好防颱準備。他指出，由於澎湖目前平均風達9級以上或陣風11級以上，預計風雨會明顯增強，將有強陣風與間歇性大雨，請民眾嚴加防範。

由於暴風圈有極大機率會侵襲澎湖，影響時間為11至12日，縣內島際間交通船今起至12日均停航。對外空中交通目前11日暫維持正常，陳光復指示旅遊處應提前規劃遊客安置及後續交通疏運事宜，妥善因應可能的停飛狀況。

目前澎湖海域已有3.5公尺大浪產生，港口、海岸線禁制公告將於10日22時生效。而考量志工送餐的交通安全，本島、七美、望安11、12日停止送餐，停餐期間改發代餐；作業船隻務必進港避風，並確實固定纜繩；養殖業者請加強漁塭設施，嚴防養殖物損失。

澎縣府強調，目前澎湖縣電信、電力、自來水與超商供應都正常。呼籲民眾提前準備乾糧、飲用水及各種救災物資，避免颱風接近時外出採買。室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽臺盆景等應妥善放置。