2025ITF台北國際旅展落幕，雄獅旅遊以與多元旅遊商品吸引大批人潮，創新展館設計還榮獲「最佳展館獎」，現場買氣亦創新高。受惠於普發一萬元、寒假延長與春節9連休等利多因素，整體業績表現亮眼，線上線下銷售均較去年同期成長約兩成。

民眾搶攻寒假、春節及228連假檔期，其中日本仍為出境首選，歐洲次之；亞非線首度超越東南亞居第三，埃及因大埃及博物館開幕帶動訂單成長五成。長程線熱潮從12月延續至2026年春節，短線集中11月至2月，訂單已排至2026年10月。國旅業績年增三成以上，武陵賞櫻最夯，「山嵐號」列車與鳴日廚房新菜單亦掀起鐵道旅遊熱潮。