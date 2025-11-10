食品藥物管理署9日晚間緊急宣布重大食安事件，彰化一間畜牧場生產的雞蛋驗出農藥「芬普尼」殘留超標3倍，分別流向台中市、台南市、高雄市等9縣市。10日下午實際走訪台中市新光黃昏市場，雞蛋業者表示，顧客購買若有疑慮，都會拿上游廠商10日所提供的聲明書，讓民眾清楚知道現場雞蛋的產地資訊。

彰化一間畜牧場生產的4批雞蛋經過檢驗發現農藥殘留芬普尼超標，數值高達0.03PPM，遠超過法定標準0.01PPM。問題雞蛋流向台中市、台南市、高雄市等9縣市通路販售。

「可以提供雞蛋來源聲明書」，新光黃昏市場雞蛋攤販表示，今（10）日買氣未受9日晚間傳出彰化問題雞蛋影響，熟客都相信自己的蛋沒有問題，若真的有客人提出疑問的話，雞蛋的上游廠商一早就提供雞蛋來源聲明書，聲明書上清楚寫出雞蛋來自哪個畜牧場及通過什麼樣的第三方檢驗，保證自家的雞蛋一定沒有食安疑慮，請客人放心購買。

現場客人指出，每周都會購買約10顆雞蛋，昨天得知一些雞蛋有食安疑慮時難免會擔心，但已經跟老闆娘買很多年了，相信她會把關雞蛋的來源，所以今天就一樣來購買每周所需的雞蛋。