2000年8月31日，陳水扁總統(中)到馬場町紀念公園主持落成典禮，向家屬代表握手致意。(中時資料照片)

國民黨主席鄭麗文8日出席在馬場町所主辦的「2025年50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，引發爭議。對此，前立委郭正亮強調，1950年代白色恐怖跟民進黨沒有什麼關係，但民進黨壟斷民主運動話語權，想要收割整個台灣民主運動的歷史。鄭麗文就是要破解民進黨的話語權、要破民進黨的梗！郭正亮透露內幕，媒體收到的主辦單位採訪通知有提到吳石，但鄭麗文收到的邀請函並沒有吳石，還問這跟吳石有什麼關係？

郭正亮10日在《亮話天下》表示，馬場町白色恐怖紀念公園於1995年陳水扁號召成立，蔡英文當總統時還把5月19日訂為白色恐怖紀念日，都是始於民進黨。

郭正亮回顧這段歷史，二二八發生於1947年，但1949到1953年，或是整個1950年代，絕大多數白色恐怖受害者，都是親共產黨的「左統」！1950年代白色恐怖跟民進黨沒有什麼關係，但民進黨為了要壟斷民主運動話語權，奪取民主化過程所有光環，把1950年代白色恐怖歷史也包場了。

「我有權威可以講這段」，郭正亮說，「我講比較公道」，因為他在反對運動陣營30幾年，白色恐怖名單是民進黨通過的，民進黨去二二八公園，也去馬場町，范雲、林昶佐都有去，民進黨哪一個沒去拜過？王定宇、吳思瑤根本不懂白色恐怖歷史！民進黨拍攝並大肆吹捧的電影「返校」，主角就是基隆中學校長鍾浩東，是主張要和中國共產黨統一台灣的左統派，鍾浩東案查出蔡孝乾，蔡孝乾才供出吳石。

鄭麗文為何要做這件事？郭正亮直言，她要破民進黨的梗！如果鄭麗文祭拜馬場町叫親共，那麼民進黨幾乎都是！鄭麗文就是要破解民進黨壟斷民主運動的歷史。

郭正亮還透露內幕，鄭麗文是要去悼念白色恐怖受難者，不是為了吳石。媒體收到的主辦單位採訪通知有提到吳石，但鄭麗文收到的邀請函並沒有吳石。

「鄭麗文還漏一個東西，我嚇一跳」，郭正亮說，鄭沒有收到大會手冊！收到的邀請函和採訪通知也不一樣，她以為就是白色恐怖悼念！