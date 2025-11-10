輝達確定落腳北士科T17、T18，北市府預計本月與輝達不動產副總裁會面，並朝明年6月輝達執行長黃仁勳訪台時動工的目標前進。台北市議員曾獻瑩表示，若參考北士科T16案的設定地上權標準，資本額門檻約為7.5億元，預期輝達未來在台北設立分公司時，也將以高於7.5億元的規模投入。

曾獻瑩表示，歡迎輝達選擇台北設立分公司，這不僅有助於輝達在台灣的長期運作，也能提升台北市在國際科技舞台上的能見度，目前輝達在台北登記的3家分公司，其資本額多為數百萬元以下，分別來自香港、新加坡與英屬維京群島。

曾獻瑩說，若參考北士科T16案的設定地上權標準，資本額門檻約為7.5億元，預期輝達未來在台北設立分公司時，也將以高於7.5億元的規模投入。

他認為，輝達以更高資本額進駐台北，不僅是實質投資，更有助於吸引國際AI相關供應鏈聚集，促進北士科成為AI產業核心基地。曾獻瑩強調，這將為台北帶來新的產業動能與就業機會，同時也是城市國際宣傳的重要里程碑。

曾獻瑩表示，市府應全力協助輝達落地，同時確保程序透明、公平公開，讓輝達的投資能帶動更多國際企業選擇台北，打造真正具有競爭力的AI產業生態系。